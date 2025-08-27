Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nest Aziatische hoornaars valt op stoep in Den Bosch: 'Kan een kind doodsteken'

Dieren

Vandaag, 11:35

Link gekopieerd

Een woonwijk in Den Bosch is dinsdagavond opgeschrikt door een op de straat gevallen nest Aziatische hoornaars. Het nest van de agressieve insecten moest door de lokale imkervereniging opgeruimd worden. Aziatische hoornaars zijn zo gevaarlijk dat de politie uit voorzorg de straat af moest zetten.

Het nest viel aan de Straelenlaan uit een boom. Een oudere vrouw was in haar nabijgelegen tuin aan het werken toen dit gebeurde en schakelde de lokale imkervereniging in om het nest te verwijderen. "Normaal gesproken hangt zo'n nest aan een boom", vertelt Sylvester de Jonge van de imkervereniging aan Hart van Nederland.

"Doordat dit nest kapot was gevallen, waren de hoornaars extra agressief. We hebben een groot deel van de insecten opgezogen met speciale apparatuur en het nest in een doos gestopt." Om dit veilig te laten verlopen moest de politie een deel van de avond de straat afzetten.

Doodsteken

Het weghalen van zo'n nest is niet zonder gevaar. De Jonge heeft hiervoor een speciaal pak nodig om zichzelf te beschermen. "Een standaard imkerpak is niet voldoende bij hoornaars, daar steken ze dwars doorheen", vertelt hij. "Daarnaast hebben we ook veiligheidsbrillen nodig. Hoornaars kunnen hun gif namelijk ook van een afstand spuiten en dat wil je echt niet in je ogen krijgen."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Volgens de imker mogen de omwonenden nog van geluk spreken met dit ongeluk. "Als er een kind onder het nest had gelopen toen het viel, had het lelijk af kunnen lopen", aldus De Jonge. "Als een hoornaar bepaalde feromonen aan een persoon afgeeft, komen ze allemaal op je af. Een groep hoornaars kan een kind echt doodsteken."

Aanpak

Problemen met hoornaarnesten zullen in de toekomst vaker voorkomen volgens de imker. "Normaliter zou een verdelgingsbedrijf zo'n nest weghalen", aldus De Jonge. "Die zijn er in Nederland helaas maar een paar en ze zijn allemaal sinds april volgeboekt." Daarnaast werken deze bedrijven alleen tijdens kantooruren en aangezien het nest in Den Bosch pas in de avond gevonden werd, waren deze bedrijven niet beschikbaar.

"Uiteindelijk hebben wij het als imkervereniging opgelost en dat doen we graag", aldus de imker. "Maar voor dit probleem moet een betere aanpak komen. De uitrusting die nodig is voor zo'n klus kost al snel 15.000 euro en dat kan de gemiddelde imkervereniging gewoon niet ophoesten. We hebben gezien wat voor ravage deze insecten in andere landen als Frankrijk aan hebben gericht. We zullen de komende jaren zulke problemen vaker voor zien komen."

Lees ook

NVWA vernietigt twee nesten met Aziatische hoornaars
NVWA vernietigt twee nesten met Aziatische hoornaars
ZIEN: Rob zuigt gevaarlijke Aziatische hoornaars uit schoorsteen
ZIEN: Rob zuigt gevaarlijke Aziatische hoornaars uit schoorsteen
Monsterwesp Aziatische hoornaar rukt op: nest in Veenendaal verwijderd
Monsterwesp Aziatische hoornaar rukt op: nest in Veenendaal verwijderd

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.