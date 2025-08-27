Nest Aziatische hoornaars valt op stoep in Den Bosch: 'Kan een kind doodsteken'

Een woonwijk in Den Bosch is dinsdagavond opgeschrikt door een op de straat gevallen nest Aziatische hoornaars. Het nest van de agressieve insecten moest door de lokale imkervereniging opgeruimd worden. Aziatische hoornaars zijn zo gevaarlijk dat de politie uit voorzorg de straat af moest zetten.

Het nest viel aan de Straelenlaan uit een boom. Een oudere vrouw was in haar nabijgelegen tuin aan het werken toen dit gebeurde en schakelde de lokale imkervereniging in om het nest te verwijderen. "Normaal gesproken hangt zo'n nest aan een boom", vertelt Sylvester de Jonge van de imkervereniging aan Hart van Nederland.

"Doordat dit nest kapot was gevallen, waren de hoornaars extra agressief. We hebben een groot deel van de insecten opgezogen met speciale apparatuur en het nest in een doos gestopt." Om dit veilig te laten verlopen moest de politie een deel van de avond de straat afzetten.

Doodsteken

Het weghalen van zo'n nest is niet zonder gevaar. De Jonge heeft hiervoor een speciaal pak nodig om zichzelf te beschermen. "Een standaard imkerpak is niet voldoende bij hoornaars, daar steken ze dwars doorheen", vertelt hij. "Daarnaast hebben we ook veiligheidsbrillen nodig. Hoornaars kunnen hun gif namelijk ook van een afstand spuiten en dat wil je echt niet in je ogen krijgen."

Volgens de imker mogen de omwonenden nog van geluk spreken met dit ongeluk. "Als er een kind onder het nest had gelopen toen het viel, had het lelijk af kunnen lopen", aldus De Jonge. "Als een hoornaar bepaalde feromonen aan een persoon afgeeft, komen ze allemaal op je af. Een groep hoornaars kan een kind echt doodsteken."

Aanpak

Problemen met hoornaarnesten zullen in de toekomst vaker voorkomen volgens de imker. "Normaliter zou een verdelgingsbedrijf zo'n nest weghalen", aldus De Jonge. "Die zijn er in Nederland helaas maar een paar en ze zijn allemaal sinds april volgeboekt." Daarnaast werken deze bedrijven alleen tijdens kantooruren en aangezien het nest in Den Bosch pas in de avond gevonden werd, waren deze bedrijven niet beschikbaar.

"Uiteindelijk hebben wij het als imkervereniging opgelost en dat doen we graag", aldus de imker. "Maar voor dit probleem moet een betere aanpak komen. De uitrusting die nodig is voor zo'n klus kost al snel 15.000 euro en dat kan de gemiddelde imkervereniging gewoon niet ophoesten. We hebben gezien wat voor ravage deze insecten in andere landen als Frankrijk aan hebben gericht. We zullen de komende jaren zulke problemen vaker voor zien komen."