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Ontsnapte koe loopt langs N65, politie brengt dier veilig terug naar de wei

Dieren

Vandaag, 10:11

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Een ontsnapte koe heeft zondagochtend voor een opvallende afsluiting van de nachtdienst van agenten gezorgd bij Biezenmortel, in de buurt van Udenhout. De politie deelt op Instagram dat agenten na een melding uitrukten voor de loslopende koe. Het dier bevond zich langs de N65, waar de situatie voor gevaar kon zorgen.

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Dit weekend wist een koe uit Leeuwarden de politie flink bezig te houden. Het dier ontsnapte in korte tijd twee keer. Hoe dat ging, zie je in de bovenstaande video.

Samen met medewerkers van Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk dreven de agenten de koe naar een veilige wei.

Door Redactie Hart van Nederland

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