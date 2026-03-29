Nieuwe diersoorten beschermd, waaronder een 'filmster'

Veertig nieuwe diersoorten worden beschermde diersoorten. Zoals de sneeuwuil die bekend is uit de Harry Potter-boeken en -films.

Naast de sneeuwuil krijgen de Amerikaanse grutto, een met uitsterven bedreigde steltloper met een lange snavel, en de grote hamerhaai bescherming. De gestreepte hyena en de reuzenotter zijn eveneens in de nieuwe lijst opgenomen.

In Nederland leven sneeuwuilen in verschillende dierentuinen:

0:36 Schattig! Drie sneeuwuilkuikens uit ei gekropen in DierenPark Amersfoort

Met uitsterven bedreigd

Het VN-Verdrag inzake de bescherming van rondtrekkende wilde diersoorten (CMS) heeft zondag de opname goedgekeurd van de nieuwe soorten die internationale bescherming krijgen, Het besluit werd genomen aan het einde van de COP15-top over trekkende diersoorten in het Braziliaanse Campo Verde.

De landen die partij zijn bij het CMS hebben zich verplicht diersoorten te beschermen die als 'uitstervingsbedreigd' zijn aangemerkt. Dat behelst onder meer het behouden en herstellen van hun leefgebieden, het voorkomen van obstakels voor migratie en samenwerken met andere landen binnen het verspreidingsgebied van deze soorten.