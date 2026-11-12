Neushoorn Diederik (7) plotseling overleden in dierenpark Wildlands

De 7-jarige neushoorn Diederik is woensdagochtend plotseling overleden in dierenpark Wildlands in Emmen. Het dier vertoonde dinsdagmiddag afwijkend gedrag en kreeg daarop extra zorg van dierenartsen. Helaas mocht de hulp niet baten.

Neushoorn Diederik werd in 2019 geboren in Burgers' Zoo in Arnhem. In de video hierboven is te zien hoe hij als jonge neushoorn voor het eerst naar buiten mocht.

Uit sectie is gebleken dat Diederik is overleden aan een gescheurde aorta, de grootste slagader van het lichaam. Volgens Wildlands was de aandoening niet te behandelen.

Diederik leefde sinds november 2022 op de savanne van Serenga, samen met twee andere neushoornmannen. De drie dieren trokken veel met elkaar op en lagen regelmatig dicht bij elkaar. Het dierenpark reageert verdrietig op het overlijden. "We zullen Diederik missen op de savanne", schrijft Wildlands op Facebook.