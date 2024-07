Nederlander vervoert puppy's in poep en krappe kooi, politie in actie

Een Nederlandse man is op 30 juni vlak voor middernacht staande gehouden in het oosten van Duitsland, vanwege het smokkelen van zeven puppy's en een moederhond. De 40-jarige man vervoerde de honden op onhygiënische en onveilige wijze, aldus de politie.

Tijdens een controle op een zijweg van de A17 bij Bahretal, onder Dresden, ontdekten de agenten de honden in het voertuig. Vier van de puppy's bevonden zich achter de bestuurdersstoel, waarvan één er duidelijk slecht aan toe was. De viervoeters waren niet in een transportbox geplaatst en liepen op de grond in hun eigen uitwerpselen. Drie andere puppy's zaten in een krappe kooi achter de bijrijdersstoel.

Lees het verhaal bij de video.

Bulgarije

De honden waren onderweg vanuit Bulgarije naar Nederland, maar de Nederlander kon niet de juiste papieren overleggen. De dieren zijn in beslag genomen en naar een opvangcentrum gebracht.

De politie onderzoekt of de Nederlander de Duitse dierenwelzijnsregels heeft overtreden. Ook moet hij een borgsom van 1.000 euro betalen. De bestuurder zat in een auto met Bulgaarse kentekenplaten. Naast de Nederlander zat er een Bulgaar in het voertuig.

Hart van Nederland/ANP