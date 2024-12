Mysterie rond muildier Otto: dier loopt dagen verdwaald rond, eigenaar spoorloos

Je zou denken dat je het bijzondere, grote dier wel zou missen uit je stal, maar tot nu toe heeft nog niemand zich gemeld als eigenaar van 'Otto'. Het unieke muildier liep dagenlang verdwaald over de Veluwe bij Otterloo, tot hij werd gevangen en nu al dagen bij de ezelopvang staat te wachten tot zijn eigenaar hem komt ophalen.

Hans Signer van Stichting De Ezelsociëteit, waar Otto - vernoemd naar de plek waar hij gevonden is - nu wordt opgevangen, heeft alle mensen die hij kent die handelen in muildieren, of muildieren houden, al gebeld. De politie zoekt ook mee en hij heeft een bericht op Facebook geplaatst. Maar zonder resultaat. "Niemand meldt zich", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Dat is toch apart? Het is zo'n groot en uniek dier."

"Er moet toch iemand zijn die op z'n minst kan zeggen: 'Hey, m'n buurman heeft zo'n dier'?" Het muildier is een kruising tussen een paardenmerrie en een ezelhengst en heeft een bijzondere vacht. "Je ziet veel bruine, witte of zwarte muildieren, maar nooit met zwarte stippen. Die vind bijvoorbeeld wel in circussen, maar niet in het wild."

Johnny de pony

Of Otto een circusverleden heeft, weet Hans niet. Hij heeft eigenlijk geen idee waar hij ineens vandaan komt. "Maar ik begin onderhand te denken dat hij niet uit Nederland komt, maar bijvoorbeeld is gestolen van iemand in Duitsland. Misschien dat iemand daarom nog niet weet dat hij bij ons is."

Dat Otto een baasje heeft, weet Hans zeker. "Hij is netjes opgevoed. Je kon gelijk merken dat hij het heel fijn vond om op stal te staan, hij werd daar heel rustig. Terwijl hij de eerste paar dagen echt de weg kwijt was." Het gaat nu een stuk beter met Otto. "Hij is aan het herstellen. Hij is al lekker rustig. We hebben ook Johnny de pony en daar staat hij rustig naast."

Als niemand Otto komt ophalen, blijft hij bij de opvang. "Maar ik verwacht echt wel dat er iemand komt, dat moet toch wel?", zegt Hans. "Het is ook wel gek als iemand hem nu pas komt halen. Hoe goed ben je dan voor je dier?" Toch denkt hij dat Otto goed behandeld werd. "Hij is zeker niet mishandeld, daar zag ik geen tekenen van."