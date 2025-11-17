Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Koud weer dus lekker knus in je huis, maar dat vinden muizen ook

Koud weer dus lekker knus in je huis, maar dat vinden muizen ook

Dieren

Vandaag, 07:28

Link gekopieerd

Koude, bijna winters weer doet z'n intrede. Niet alleen mensen zoeken dan de warmte van hun huis op, ook muizen gaan bij die weersomslag massaal naar binnen. Daarom waarschuwt duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal: 'Voorkom een plaag, begin vandaag'.

De kreet hoort bij de website plaagvoorkomen.nl. Daarmee wil de organisatie mensen helpen om muizen uit hun huis te houden.

Geen gif, maar wat dan wel?

Uit onderzoek van Milieu Centraal, uitgevoerd door YouGov, blijkt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking nog steeds naar gif grijpt om met muizen af te rekenen: 42% van de huishoudens. Officieel is het inzetten van gif buitenshuis verboden, maar ook binnenshuis is het onwenselijk, vindt Milieu Centraal.

Het gif heeft namelijk niet alleen schadelijke gevolgen voor de muizen zelf, maar ook voor de directe omgeving. Bovendien kunnen muizen resistent worden voor het gif en dan zijn we nog verder van huis.

Lange termijn oplossingen

Waar gif voornamelijk een kortetermijnoplossing is, roept Milieu Centraal op om te focussen op lange termijn oplossingen.

Kieren dicht

Muizen komen af op eten en hebben maar een gaatje van een halve centimeter nodig om hun lijfje door een kier te proppen. Dus dicht van naden en kieren in je huis.

Voedsel opbergen

Berg je eten goed op, als er niets te halen valt, helpt dat muizen buiten te houden.

Maak schoon

Algehele goede hygiëne binnen het huis, werkt tegen muizen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.