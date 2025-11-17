Koud weer dus lekker knus in je huis, maar dat vinden muizen ook

Koude, bijna winters weer doet z'n intrede. Niet alleen mensen zoeken dan de warmte van hun huis op, ook muizen gaan bij die weersomslag massaal naar binnen. Daarom waarschuwt duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal: 'Voorkom een plaag, begin vandaag'.

De kreet hoort bij de website plaagvoorkomen.nl. Daarmee wil de organisatie mensen helpen om muizen uit hun huis te houden.

Geen gif, maar wat dan wel?

Uit onderzoek van Milieu Centraal, uitgevoerd door YouGov, blijkt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking nog steeds naar gif grijpt om met muizen af te rekenen: 42% van de huishoudens. Officieel is het inzetten van gif buitenshuis verboden, maar ook binnenshuis is het onwenselijk, vindt Milieu Centraal.

Het gif heeft namelijk niet alleen schadelijke gevolgen voor de muizen zelf, maar ook voor de directe omgeving. Bovendien kunnen muizen resistent worden voor het gif en dan zijn we nog verder van huis.

Lange termijn oplossingen

Waar gif voornamelijk een kortetermijnoplossing is, roept Milieu Centraal op om te focussen op lange termijn oplossingen.

Kieren dicht

Muizen komen af op eten en hebben maar een gaatje van een halve centimeter nodig om hun lijfje door een kier te proppen. Dus dicht van naden en kieren in je huis.

Voedsel opbergen

Berg je eten goed op, als er niets te halen valt, helpt dat muizen buiten te houden.

Maak schoon

Algehele goede hygiëne binnen het huis, werkt tegen muizen.