Kinderboerderij Didam woest: geiten ziek door achtergelaten junkfood

Medewerkers van de kinderboerderij in het Gelderse Didam trekken opnieuw aan de bel: het moet nu echt afgelopen zijn met het voeren van junkfood en ander eten dat niet geschikt is voor dieren. Begin deze week was het weer raak: geit Luuk liep rond met een gasbuik nadat hij donuts, krentenbrood en ander schadelijk voedsel had gegeten.

Bij een kinderboerderij in Vleuten hebben ze geen last van voorbijgangers die 'verkeerd eten' over het hek gooien, daar worden andere dieren over het hek gegooid. Hoe de kinderboerderij met dat probleem omgaat zie je in de bovenstaande video.

Maandagochtend werd het probleem opgemerkt door een medewerker toen Luuk niet wilde eten. Zijn buik was helemaal opgezet en hij had moeite om te blijven staan. Na onderzoek door de dierenarts bleek dat Luuk eten had gekregen dat absoluut niet thuishoort op het menu van de geit. Hij had een gasbuik (overmatig gas in het maagdarmstelsel) opgelopen. De boosdoener? Overal op het terrein lagen aangevreten stukjes krentenbrood.

Over het hek gegooid

Geit Luuk krijgt nu medicatie en moet herstellen, maar het had veel erger kunnen aflopen. Naast Luuk heeft ook geit Lucky last van een opgezette buik. Voor Lucky is dit niet de eerste keer dat hij verkeerd eten binnenkrijgt. De eerste keer overleefde hij het maar net, wat hem de naam 'Lucky' opleverde.

De medewerkers in Didam weten echter dat het niet altijd goed afloopt. In 2021 overleed alpaca Witje nadat uit autopsie bleek dat zijn maag vol zat met brood. Brood dat absoluut niet door de kinderboerderij zelf wordt gegeven. Ondanks dat er genoeg borden hangen met duidelijke waarschuwingen om de dieren niet te voeren, blijven voorbijgangers etenswaren over het hek gooien.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Cameratoezicht

In een bericht op Facebook laat de kinderboerderij het ook niet meer te weten hoe ze dit kunnen voorkomen. Tegen De Gelderlander laat de kinderboerderij weten dat er camera's opgehangen gaan worden om zo beter een oogje in het zeil te kunnen houden. Geen goedkope maatregel, maar een bezoekje aan de dierenarts is dat ook niet. Dat stipt de kinderboerderij ook aan in een bericht op Facebook: "Voor degene die wederom onze dieren eten heeft gegeven over het hek heen zoals brood, donuts, fruit, krentenbrood en ga zo maar door. Kom je even langs om deze dierenartsrekening te betalen?"

In een update laat de kinderboerderij weten dat het inmiddels iets beter gaat met Luuk en Lucky: "Gelukkig gaat het weer ietsje beter met Luuk. Hij wil weer eten en is weer wat meer alert. Zowel de buik van Luuk als Lucky zijn nog wel opgeblazen maar al wel iets minder."