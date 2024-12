Medewerker golfbaan in shock: egel gespietst aan vlag, 'te ziek voor woorden'

Op een golfbaan in Dordrecht is woensdag een gruwelijke vondst gedaan. Een of meerdere dierenbeulen hebben daar een egel aan een vlag gespietst en daarbij ook nog eens hakenkruizen in het zand getekend. Medewerker Peter Bolleurs (35) is geschokt en hoop dat de daders snel gepakt worden: "Dit is te ziek voor woorden."

Peter is nog maar net gearriveerd bij de golfbaan waar hij werkt als greenkeeper als hij een appje krijgt van een vrouwelijke collega, die verderop op het terrein aan de slag is. De foto's die hij van haar krijgt, had hij liever niet gezien: een "ontiegelijk hard toegetakelde egel" die op een vlaggenstok is geprikt. "Mijn collega was helemaal van slag", stelt de greenkeeper. En wie de foto's ziet kan dat maar al te goed begrijpen. Het diertje heeft waarschijnlijk bijzonder veel geleden, gezien het ook onder het zand en bloed zit.

Waarschuwing: onderaan dit artikel staan foto's van de toegetakelde egel. Hoewel we deze foto's wat vervaagd hebben, kunnen ze nog steeds als zeer gruwelijk worden ervaren.

Niet alleen een taakstraf of boete, maar de bak in: dat is wat de Dierenbescherming wil voor mensen die dieren mishandelen. Ze vertellen er meer over in de video bovenaan deze pagina.

Van kwaad tot erger

Een walgelijke actie, die "te ziek voor woorden is", stelt Peter. Ook de hakenkruizen die in het zand getekend zijn keurt hij ten strengste af. Wie dit op zijn of haar geweten heeft, is lastig te achterhalen. "Een deel van het terrein is openbaar en dus makkelijk toegankelijk. We hebben hier veel last van vandalisme en het gaat van kwaad tot erger", zegt Peter triest.

Te laat

Hoewel het voor het arme egeltje nu te laat is, zou Peter graag zien dat er camerabewaking komt op het openbare deel van de golfbaan. "Er is een deel dat afgesloten is waar we wel camera's hebben. Maar hier kan dat kennelijk niet omdat het openbaar terrein is." Voor nu moeten ze het doen met de enige aanwijzing die ze hebben kunnen vinden: "We hebben sporen gevonden van honden. Maar die nemen een egel niet zo erg te grazen."

De golfbaan in kwestie geeft aan niet dieper op het verhaal in te willen gaan, maar onderschrijft het verhaal van Peter.