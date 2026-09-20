McFlurry-egel Rotterdam krijgt gezelschap van egel verstrikt in milkshakebeker

Na zo'n twintig jaar krijgt de wereldberoemde McFlurry-egel in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam een nieuw vriendje. Het gaat om een jonge egel die afgelopen zomer doodgereden werd, met een milkshakebeker om de nek. Ook komt er een meeuw bij, die verstrikt raakte in het lint van een wensballon.

De Milkshake-egel werd in mei gevonden aan de Essenburgsingel in Rotterdam. Het ging om een jong mannetje. Hij werd doodgereden en had de kraag van een milkshakebeker om zijn nek. De rest van de beker lag ernaast.

'Het aantal egels in Nederland is sinds 1995 gehalveerd. In 2009 eiste het autoverkeer naar schatting 135.500 egelslachtoffers', schrijft het Natuurhistorisch Museum. ' Een minder voorkomende, maar niet minder dramatische oorzaak van egelsterfte werd gevormd door achteloos weggeworpen ijsbekers. Het gaat om bekers met een taps toelopende witte plastic kraag. Zoekend naar restjes ijs, bleven egels met hun stekels muurvast achter de kraag steken. Ze stierven dan van de honger of liepen blind het water in en verdronken.'

Gevolgen voor dieren

De beroemde McFlurry-egel werd in 2007 dood aangetroffen met een deksel van de fastfoodketen om zijn nek. Daarna is de verpakking van het ijsje aangepast om hem egel-veiliger te maken.

Dat ook de nieuwe egel en de meeuw nu aan de collectie worden toegevoegd is geen toeval. Zondag is het World Cleanup Day. De tentoonstelling maakt problemen rondom zwerfafval en dieren meer visueel. "We kunnen niet spreken van een toename, maar zien wel dat zwerfafval op allerlei manier gevolgen kan hebben voor dieren. De dieren in deze collectie zijn daar concrete voorbeelden van", zegt een woordvoerder van Het Natuurhistorisch Museum.