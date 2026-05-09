Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Loslopende koe zorgt voor chaos op A2

Loslopende koe zorgt voor chaos op A2

Dieren

Vandaag, 17:54

Link gekopieerd

Een bijzondere weggebruiker op de A2 zaterdagmiddag. Een loslopende koe zorgde op de snelweg richting Utrecht voor behoorlijk wat chaos. Na een achtervolging werd de koe tot stilstand gebracht en afgevoerd. Dat meldt Rijkswaterstaat op X.

Op beelden is te zien hoe de koe in een drafje over de snelweg rent ter hoogte van Den Bosch. Het dier zorgde voor een dichte parallelbaan voor verkeer richting Utrecht.

Na een achtervolging wisten hulpdiensten de koe bij de hoorns te vatten en werd het dier via een transportwagen van de weg afgevoerd. Rond 17.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.