Loslopende koe zorgt voor chaos op A2

Een bijzondere weggebruiker op de A2 zaterdagmiddag. Een loslopende koe zorgde op de snelweg richting Utrecht voor behoorlijk wat chaos. Na een achtervolging werd de koe tot stilstand gebracht en afgevoerd. Dat meldt Rijkswaterstaat op X.

Op beelden is te zien hoe de koe in een drafje over de snelweg rent ter hoogte van Den Bosch. Het dier zorgde voor een dichte parallelbaan voor verkeer richting Utrecht.

Na een achtervolging wisten hulpdiensten de koe bij de hoorns te vatten en werd het dier via een transportwagen van de weg afgevoerd. Rond 17.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.