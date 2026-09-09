Liesbeth en Henk laten geredde wilde kat vrij in de natuur: 'Kroon op ons werk'

Liesbeth en Henk van de vrijwillige Dierenambulance Limburg hebben een zwaargewonde wilde kat gered. Het dier, waarvan er naar schatting slechts tientallen in Nederland rondlopen, werd een maand geleden gevonden. Na een revalidatie in een Belgisch dierenziekenhuis is de kat voldoende hersteld om weer de natuur in te gaan. Op de plek waar de kat werd gevonden, wordt hij ook weer vrijgelaten. Liesbeth en Henk, die hem hulpeloos aantroffen, zijn daarbij aanwezig.

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De dierenambulance kreeg aanvankelijk een melding over een gewonde raskat. Eenmaal ter plaatse zag Liesbeth dat er iets niet klopte. "Hij lag languit, urine was eruit gelopen, hij kon niet meer bewegen en was agressief maar niet zoals een wilde kat hoort te zijn. Ik kon het dus niet helemaal plaatsen." Bij de dierenarts volgde de verrassing. "Die zei joh dit is een wilde kat. Nou vonden we toch wel bijzonder", vertelt Liesbeth tegen Hart van Nederland.

De wilde kat, ook wel Europese boskat of Felis silvestris genoemd, is zeer schuw en wordt maar zelden door mensen gezien. De soort verspreidt zich langzaam over de zuidelijke provincies van Nederland.

Beeld: Hart van Nederland

'Kroon op ons werk'

Na een maand revalideren is de zwaargewonde kat er weer bovenop gekomen. Liesbeth en Henk mogen erbij zijn als het dier wordt vrijgelaten. "Ze hebben ons al die tijd op de hoogte gehouden, dat het nu helemaal goed is gekomen dat hadden we nooit kunnen bedenken. En dat ie weer vrij wordt gelaten en we daar ook nog eens bij kunnen zijn, dat is toch wel de kroon op ons werk hoor!"