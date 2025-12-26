Volg Hart van Nederland
Ree raakt verstrikt in schrikdraad en overlijdt in Weert

Vandaag, 16:09 - Update: 22 minuten geleden

De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een ree in nood aan de Werkmansweg in Weert. Dat meldt de lokale nieuwssite Weert de Gekste. Rond 12.30 uur kwam de melding binnen dat het dier vastzat in een schrikdraadnet in een weide langs de Schaapsdijk.

De brandweer en politie probeerden de ree nog te redden, maar het dier was al overleden. Het kadaver is achtergelaten voor de gemeente of wildbeheerder. De afrastering is hersteld zodat de schapen veilig blijven.

