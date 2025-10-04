Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bizar: honderden dode varkens in Limburgse stal, oorzaak onbekend

Dieren

Vandaag, 14:14

Link gekopieerd

Er zijn honderden dode varkens aangetroffen in een schuur in het Limburgse Ospel. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Er is in ieder geval geen sprake van een brand. Mogelijk heeft het iets te maken met de ventilatie en een bepaald gas, stelt de veiligheidsregio.

De dode dieren werden aangetroffen door medewerkers van het op het terrein gevestigde bedrijf. Alle mensen zijn in veiligheid, helaas is het voor de varkens dus minder goed afgelopen. In de stal zouden 2400 dieren verblijven, hoe veel daarvan nog in leven zijn, is niet bekend. De veiligheidsregio is bezig met metingen.

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.