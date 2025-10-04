Bizar: honderden dode varkens in Limburgse stal, oorzaak onbekend

Er zijn honderden dode varkens aangetroffen in een schuur in het Limburgse Ospel. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Er is in ieder geval geen sprake van een brand. Mogelijk heeft het iets te maken met de ventilatie en een bepaald gas, stelt de veiligheidsregio.

De dode dieren werden aangetroffen door medewerkers van het op het terrein gevestigde bedrijf. Alle mensen zijn in veiligheid, helaas is het voor de varkens dus minder goed afgelopen. In de stal zouden 2400 dieren verblijven, hoe veel daarvan nog in leven zijn, is niet bekend. De veiligheidsregio is bezig met metingen.