Dieren in vieze, donkere loods: honden, konijnen en kraai in beslag genomen

Dieren

Vandaag, 20:33 - Update: 3 uur geleden

In een loods in het buitengebied van het Limburgse Grashoek zijn tientallen dieren onder slechte omstandigheden aangetroffen. Toezichthouders ontdekten dat er geen daglicht of ventilatie was. Ook bleek er sprake van illegale bewoning in het pand.

Het ACT! Interventieteam voerde dinsdag 24 februari 2026 een controle uit op de locatie in de gemeente Peel en Maas. In een deel van de loods zaten dieren opgesloten in kleine verblijven. De ruimte was vies, donker en slecht geventileerd.

In overleg met de officier van justitie zijn 9 honden, 14 konijnen en 1 kraai in beslag genomen. Dat is gebeurd door de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). De eigenaar krijgt proces-verbaal voor een strafrechtelijk onderzoek.

Ook schapen en geiten slecht verzorgd

Op het terrein rond de loods troffen inspecteurs nog meer dieren aan, onder meer schapen, geiten en vogels. Hun huisvesting en gezondheid lieten volgens de toezichthouders te wensen over. De houder moet binnen een bepaalde periode verbeteringen doorvoeren om de hygiëne en verzorging op orde te brengen.

Bij de controle werkten het ACT! Interventieteam, de LID en de politie samen. Het interventieteam is een samenwerkingsverband van 31 Limburgse gemeenten en controleert op onder meer illegale bewoning, drugscriminaliteit en dierenwelzijn.

Door Redactie Hart van Nederland

