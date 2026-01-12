Brandweer redt twee katten uit brandende woning

Dieren
Vandaag, 15:40
De brandweer heeft twee katjes gered uit een brandende woning in Leiderdorp. De brand was ontstaan op zolder van een huis aan de Dijkgravenlaan. Er kwam veel rook vrij bij de brand, maar de brandweer had de brand snel onder controle.
De katjes zijn overgedragen aan de dierenambulance en naar een dierenarts gebracht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Team Brandonderzoek van de brandweer komt ter plaatse om te onderzoeken hoe de brand heeft kunnen ontstaan.
