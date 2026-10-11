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Kat zit zes dagen vast in spouwmuur na val van 7 meter in Amsterdam

Dieren

Vandaag, 11:16

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Een kat in Amsterdam heeft maar liefst zes dagen vastgezeten in een spouwmuur nadat het dier 7 meter naar beneden was gevallen. Het beestje kon er op eigen kracht niet meer uitkomen. De brandweer werd daarom ingeschakeld om te helpen. Dat schrijft Dierenpolitie Amsterdam op Instagram.

Eenmaal ter plaatse bleek dat de kat zo diep in de spouwmuur zat dat de dierenpolitie er niet bij kon komen. Daarom werd de hulp van de Amsterdamse brandweer ingeroepen.

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Brandweer boort gat in muur

De brandweer boorde een gat in de muur om bij de kat te kunnen komen. Daarvoor gaf een winkelier toestemming. Maar toen het gat eenmaal was gemaakt, besloot de kat zelf een andere route te nemen. Het dier klom via de spouwmuur weer omhoog en kon uiteindelijk op het dak worden gevangen.

De kat wordt inmiddels opgevangen door Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Daar wordt het dier nagekeken.

Door Redactie Hart van Nederland
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