Minder gemeenten heffen hondenbelasting, maar tarieven stijgen

Het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft, blijft dalen. In 2025 wordt deze belasting in 113 gemeenten geïnd, een afname van 7 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Huisdierenverzekeringen.nl. Opvallend is echter dat de gemiddelde tarieven wel stijgen.

Het aantal gemeenten dat hondenbelasting int, neemt al jaren af. Voor 6 gemeenten staat nu vast dat zij deze belasting binnen twee jaar volledig afschaffen. Daarmee komt de grens van 100 gemeenten die nog hondenbelasting heffen snel in zicht.

De Waalwijkse Niels Aussems, hondenliefhebber en kandidaat-raadslid, was de hondenbelasting in zijn gemeente zo beu dat hij daarom de gemeenteraad in wilde. Dat zie je in de video bovenaan.

Waar betaal je het meest?

De verschillen in hondenbelasting zijn groot. In Katwijk betalen hondeneigenaren het hoogste tarief: €139,03 voor één hond. Voor huishoudens met twee honden spant Nissewaard de kroon, waar de kosten oplopen tot maar liefst €348,32. Ook in De Bilt (€340,20) en Vlissingen (€320,25) moeten baasjes flink in de buidel tasten.

Hoorn (€14,59) en Aalten (€16,25) het goedkoopst. In de gemeenten Kerkrade en Valkenburg aan de Geul is de eerste hond zelfs gratis. Maar voor een tweede hond betaal je daar respectievelijk €113,00 en €95,40.

Grootste stijging in Lelystad

In Lelystad steeg de hondenbelasting het meest, met 83 procent ten opzichte van 2024. Tegelijkertijd zijn er gemeenten waar hondeneigenaren juist profiteren van lagere lasten. In Veldhoven, Utrechtse Heuvelrug, Montferland en Aalten is de hondenbelasting in 2025 ongeveer de helft lager dan een jaar eerder.

Daarnaast schaffen 9 gemeenten de belasting dit jaar volledig af. Voor inwoners van Aalten en Utrechtse Heuvelrug is 2025 bovendien het laatste jaar waarin ze hondenbelasting betalen.