Honden grijpen konijn dat over hek bij asiel is gegooid: 'Wat een zinloos leed'

Het team van Dierenasiel Walcheren is flink van slag na een dramatisch incident op hun terrein. Maandagochtend troffen ze op hun uitlaatveld een huiskonijn aan dat daar was achtergelaten. Een groep honden ontdekte het konijntje en zette gezamenlijk de achtervolging in. "Met z'n allen er als een meute achteraan was het arme konijntje natuurlijk snel door de honden gevangen", schrijft het asiel op Instagram.

Een medewerker van het asiel probeerde nog om het konijn te redden door tussen de honden en het konijn te springen. "Eén van ons is er nog naartoe gesprint en tussengesprongen om te trachten Flappie te redden vantussen de hondenkaken", aldus het asiel. Het is nog maar de vraag of het konijntje de hondenaanval zal overleven, en de medewerker die te hulp schoot is door de reddingsactie "tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt." Het asiel treurt om het incident. " Wat een zinloos leed!"

Eerder dit jaar vonden agenten vijf piepjonge kittens in de berm langs de Provincialeweg N206 in de buurt van Noordwijk. Ze waren gedumpt in een groene fleecedeken, zo is te zien in bovenstaande video.

'Zet geen dieren over ons hek!'

Het asiel doet een dringende oproep aan huisdiereigenaren: "Zet geen dieren over ons hek!" Ze benadrukken dat ze de honden niets kwalijk nemen, omdat het "hun natuur" is, maar zijn woedend op "de onverlaat die zijn of haar arme konijntje in deze ellende heeft gestort."

Het asiel roept mensen op om bij het afstand doen van hun huisdier een geschikt opvangadres te zoeken en benadrukt: "Gooi het in ieder geval niet over het hek bij een honden- en kattenasiel."