Hond urenlang in afgesloten auto, eigenaar bij concert in Ahoy

De politie heeft donderdagavond op het Ahoyplein in Rotterdam een klein hondje aangetroffen dat al meerdere uren in een afgesloten auto zat. De eerste melding kwam rond 19.00 uur binnen, waarna twee uur later opnieuw alarm werd geslagen, meldt een correspondent die ter plaatse was.

A genten troffen het dier aan in een auto met gesloten ramen. Het waterbakje van de hond was op dat moment leeg. Ondanks de situatie zag de politie geen juridische aanleiding om het dier direct uit de auto te halen.

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Concert in Ahoy

De eigenaar bleek een concert van Gerard Joling in Ahoy te zijn. Pogingen om hem of haar telefonisch te bereiken en via een omroepbericht in het stadion op te roepen, leverden niets op. Uiteindelijk liet de politie een briefje achter met het verzoek contact op te nemen.