OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hond urenlang in afgesloten auto, eigenaar bij concert in Ahoy

Dieren

Vandaag, 11:34

Link gekopieerd

De politie heeft donderdagavond op het Ahoyplein in Rotterdam een klein hondje aangetroffen dat al meerdere uren in een afgesloten auto zat. De eerste melding kwam rond 19.00 uur binnen, waarna twee uur later opnieuw alarm werd geslagen, meldt een correspondent die ter plaatse was.

Agenten troffen het dier aan in een auto met gesloten ramen. Het waterbakje van de hond was op dat moment leeg. Ondanks de situatie zag de politie geen juridische aanleiding om het dier direct uit de auto te halen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Concert in Ahoy

De eigenaar bleek een concert van Gerard Joling in Ahoy te zijn. Pogingen om hem of haar telefonisch te bereiken en via een omroepbericht in het stadion op te roepen, leverden niets op. Uiteindelijk liet de politie een briefje achter met het verzoek contact op te nemen.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.