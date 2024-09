Onverwachte gast in deur: hagedis lift mee in camper van Frankrijk naar Den Haag

Een hagedis als verstekeling? Het overkwam een man uit Den Haag die met zijn camper terugreed van een vakantie op Corsica. Bij thuiskomst kwam hij erachter dat hij per ongeluk een hagedis had meegenomen van het Franse eiland.

Met alleen een kleine rustpauze in Lyon reed de camper vanuit Zuid-Frankrijk rechtstreeks naar Nederland. Het zou dus ook kunnen dat de hagedis in Lyon is opgestapt.

De hagedis, die zich in de zijdeur van de bijrijdersstoel bevond, komt veel voor in Europa. De Dierenambulance Den Haag geeft aan dat er inmiddels ook meerdere groepen van deze soort hagedis in Nederland leven. Het is namelijk niet de eerste keer dat dit reptiel tussen de vakantiespullen de oversteek naar verre oorden maakt.

Dierenambulance bevrijdt hagedis uit de zijdeur van de bijrijdersstoel. Beeld: Regio15

De Dierenambulance meldt dat de hagedis in goede gezondheid verkeert. "De hagedis is een vrouwtje en ze is snel en alert", aldus de medewerker. Haar vrije leven eindigt echter met deze reis, want de hagedis mag niet worden teruggezet in de natuur vanwege het risico dat zij ziektes kan verspreiden. Het dier krijgt daarom een nieuw thuis en zal worden opgevangen door de Reptielenopvang Zwanenburg.

Hoewel de hagedis een koudbloedig dier is dat normaal gesproken de zon opzoekt, hoeft zij zich niet aan te passen aan het Nederlandse klimaat. Volgens een medewerker van reptielenopvang Zwanenburg gedijt het diertje goed in ons gematigde klimaat, een warmtelamp is daarom niet nodig. Nederlandse vriendjes hoeft de hagedis ook niet te verwachten, want deze hagedis leeft het liefst alleen.