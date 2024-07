Gratis en voor niets.. wie wil Buni het wolvarken hebben?

Een varken, gratis en voor niets op te halen. Toon en Karin zijn op zoek naar een nieuw baasje voor hun grote harige vriend Buni. De beer heeft zich voortgeplant en de varkensfamilie is daardoor groter dan de bedoeling was. Helaas moet varken Buni daarom nu weg. De varkensbaasjes uit de Achterhoek hebben alleen een voorwaarde: Buni moet een warm thuis krijgen en mag beslist niet op de barbecue belanden.

Toon Helmink en Karin Delleman uit het Gelderse Megchelen houden al langere tijd varkens voor de hobby. "Wij wonen in een landelijk gebied en in m’n jeugd was het normaal dat de varkens buiten liepen, nu zie je dat bijna nooit meer. Het was de droom van mijn vrouw om ze weer te hebben. Het is begonnen als verjaardagscadeau: toen kreeg ik twee varkens van haar", legt Helmink uit.

Geen biggen meer

Nu is er alleen een probleem. Het varken is een beer en het is niet de bedoeling dat hij zich verder voortplant op hun boerderij. Het echtpaar wil de varkens als hobby houden en met te veel varkens behoor je tot een varkenshouder. Castreren is geen optie omdat het een enorme operatie is om Buni te laten helpen.

Ze zoeken om die reden een nieuw warm thuis voor hun grote vriend. "We gunnen hem dat hij nog een keer vader wordt." Je wordt niet zomaar de nieuwe eigenaar van het varken: "Iemand moet ons kunnen overtuigen dat hij op een goede plek komt en een goed leven. We hopen dat hij nog lang kan blijven leven en niet wordt geslacht. We willen graag dat hij oud wordt, hij kan wel 12 jaar worden."

Belangstellenden kunnen zich melden via kartoon@caiway.nl.