Opgejaagde ree sterft na sprong door ruit in Zevenaar

Een ree is woensdagmiddag rond 14.00 uur overleden aan de Edisonstraat in Zevenaar. Het dier werd volgens een melding opgejaagd door een blaffende hond en sprong in paniek door een glazen deur van een bedrijfspand. De verwondingen bleken later fataal.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat agenten ter plaatse gingen na een melding dat een ree door een glazen pui was gesprongen en gewond in een bedrijfspand lag. Kort daarvoor zou het dier langere tijd zijn achtervolgd door een hond. Toen agenten aankwamen, waren de hond en de eigenaar nergens meer te bekennen.

Dier uit lijden verlossen

Medewerkers van het bedrijf probeerden het gewonde dier zo rustig mogelijk te houden door openingen met karton af te schermen. Het ree werd met een verdovingsgeweer geschoten, zodat een dierenarts het kon onderzoeken.

Vanwege de zware verwondingen zag de dierenarts geen andere mogelijkheid dan het dier uit zijn lijden te verlossen. Het ree overleed ter plekke.

Zoeken naar hondeneigenaar

De politie wil nog in contact komen met de eigenaar van de hond. Die wordt gevraagd zich te melden, zodat duidelijk kan worden wat er voorafgaand aan het incident is gebeurd.