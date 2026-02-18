Volg Hart van Nederland
Kat klem in auto in Wijchen: brandweer sloopt delen los

Vandaag, 17:12

Een zwarte kat zat woensdagmiddag vast in een geparkeerde auto in Wijchen. De brandweer moest eraan te pas komen om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden.

De auto stond geparkeerd aan de Heilige Stoel 48e straat. De kat bleek zich te hebben verstopt in het motorcompartiment van de auto. Dat maakte de reddingsactie ingewikkeld. Het dier zat diep weggedoken, waardoor de hulpverleners er niet direct bij konden komen.

De brandweer besloot delen van de auto te demonteren om ruimte te maken. Dat kostte tijd, omdat voorzichtig te werk moest worden gegaan om de kat niet te verwonden. Na enige tijd wisten de hulpverleners de zwarte kat te vinden en uit de auto te halen. Hoe het dier precies in het motorcompartiment terechtkwam, is niet bekend.

De dierenambulance heeft de kat meegenomen. Hoe het nu met het dier gaat, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

