Kudde schapen aan de wandel in Wageningen, politie grijpt in

Dieren
Vandaag, 09:37 - Update: 2 uur geleden
Een kudde van ongeveer vijftig schapen ging woensdagochtend aan de wandel in Wageningen. De politie heeft de kudde schapen veilig van straat gehaald, meldt Omroep Gelderland.
De vijftig schapen waren ontsnapt uit hun weiland en liepen over straat. Het plaatselijke verkeer werd hierdoor opgehouden en uiteindelijk moest de politie de schapen van de weg halen. De politie heeft de kudde schapen naar het plaatselijke schoolplein van een basisschool gedreven en daar opgesloten, schrijft de omroep.
Er is contact opgenomen met de eigenaar van de schapen. De eigenaar heeft met behulp van zijn hond de schapen weer veilig naar hun weiland geleid.
