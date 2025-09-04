Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Na 10 jaar in kooi: verwaarloosde tijger komt aan bij opvang Friesland

Dieren

Vandaag, 19:54

Link gekopieerd

Tien jaar lang zat tijger Tajmir opgesloten in een kooi in Tsjechië, tot het dier in 2025 door z'n eigenaar helemaal werd achtergelaten. De tijger was uitgehongerd en ziek. Nu heeft Tajmir een beter thuis gekregen in de FELIDA, een opvang voor grote katachtigen in Friesland, zoals te zien is in bovenstaande video.

Tajmir werd meer dan tien jaar lang illegaal gehouden in een kale, smerige kooi zonder bescherming tegen extreme weersomstandigheden, schrijft dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters. 'De Tsjechische autoriteiten troffen hem uitgemergeld, gewond en ziek aan. Zijn eigenaar had hem achtergelaten nadat diens eigendom vanwege geldproblemen was geveild.'

Na een tussenstop is de 12-jarige tijger door een gespecialiseerd team vervoerd naar Friesland, schrijven zijn redders. 'Tijdens de reis werd hij voortdurend gemonitord door een dierenarts en vervoerd in een Big Cat Ambulance. Een speciaal voertuig, uitgerust met temperatuursensoren, een veilige transportkooi en camera’s.'

Begint al te wennen

Zodra het dier gewend is aan zijn nieuwe omgeving zal hij worden vrijgelaten in zijn buitenverblijf. Hoofd dierenverzorging van de Friese opvang voor grote katachtigen, Juno van Zon, zegt dat de tijger erg moe was van de reis, maar: "We zijn blij te zien dat hij al begint te wennen. Hij heeft een gezonde eetlust en inspecteerde nieuwsgierig zijn nieuwe verblijf direct na zijn aankomst."

Door zwakke regelgeving en gebrekkige handhaving blijft Europa een belangrijk knooppunt in de handel in tijgers, volgens dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.