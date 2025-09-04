Na 10 jaar in kooi: verwaarloosde tijger komt aan bij opvang Friesland

Tien jaar lang zat tijger Tajmir opgesloten in een kooi in Tsjechië, tot het dier in 2025 door z'n eigenaar helemaal werd achtergelaten. De tijger was uitgehongerd en ziek. Nu heeft Tajmir een beter thuis gekregen in de FELIDA, een opvang voor grote katachtigen in Friesland, zoals te zien is in bovenstaande video.

Tajmir werd meer dan tien jaar lang illegaal gehouden in een kale, smerige kooi zonder bescherming tegen extreme weersomstandigheden, schrijft dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters. 'De Tsjechische autoriteiten troffen hem uitgemergeld, gewond en ziek aan. Zijn eigenaar had hem achtergelaten nadat diens eigendom vanwege geldproblemen was geveild.'

Na een tussenstop is de 12-jarige tijger door een gespecialiseerd team vervoerd naar Friesland, schrijven zijn redders. 'Tijdens de reis werd hij voortdurend gemonitord door een dierenarts en vervoerd in een Big Cat Ambulance. Een speciaal voertuig, uitgerust met temperatuursensoren, een veilige transportkooi en camera’s.'

Begint al te wennen

Zodra het dier gewend is aan zijn nieuwe omgeving zal hij worden vrijgelaten in zijn buitenverblijf. Hoofd dierenverzorging van de Friese opvang voor grote katachtigen, Juno van Zon, zegt dat de tijger erg moe was van de reis, maar: "We zijn blij te zien dat hij al begint te wennen. Hij heeft een gezonde eetlust en inspecteerde nieuwsgierig zijn nieuwe verblijf direct na zijn aankomst."

Door zwakke regelgeving en gebrekkige handhaving blijft Europa een belangrijk knooppunt in de handel in tijgers, volgens dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters.