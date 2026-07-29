Verminkte leeuwin Zora uit Tsjechië opgevangen in Friesland

Gespecialiseerd opvangcentrum voor katachtigen FELIDA in Friesland heeft dinsdagavond de Tsjechische leeuwin Zora opgevangen. Volgens dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS maakt dit opnieuw duidelijk dat wilde dieren niet geschikt zijn als privébezit. Volgens de organisatie is Europese regelgeving hard nodig.

"Mensen zien een exotisch dier als stoer, bijzonder of als een statussymbool, maar staan niet altijd stil bij het dierenwelzijn", zegt Sandra Beuving van de dierenwelzijnsorganisatie tegen Hart van Nederland.

In Tsjechië mogen particulieren onder bepaalde voorwaarden nog altijd leeuwen en tijgers houden. Volgens VIER VOETERS leidt dit regelmatig tot ernstig dierenleed. Leeuwin Zora werd in Tsjechië ontklauwd, een pijnlijke en onomkeerbare ingreep waarbij niet alleen de nagels, maar ook de teenkootjes worden afgeknipt.

Europese positieflijst voor huisdieren

De stichting is samen met andere dierenwelzijnsorganisaties al een aantal jaar bezig met de lobby bij de Europese Commissie voor het opstellen van een Europese positieflijst. Op een positieflijst staan alle dieren die wél als huisdier mogen worden gehouden. Nederland heeft sinds juli 2024 al een positieflijst.