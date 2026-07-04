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Koe ontsnapt twee keer op één avond en houdt politie in Leeuwarden bezig

Dieren

Vandaag, 11:55

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De politie is vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag druk bezig geweest met een reislustige koe bij de Drachtsterweg, net buiten Leeuwarden. Met hulp van een toevallig passerende boer wisten agenten het ontsnapte dier naar een weiland met schapen te leiden.

Lang bleef de koe daar niet. Het dier wist later opnieuw te ontsnappen, waarna de politie weer in actie moest komen. Uiteindelijk kon de eigenaar worden bereikt en werd de koe opgehaald.

De eigenaar liet weten dat de koe al sinds woensdag vermist was uit een weiland bij Wergea.

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