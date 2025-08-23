Terug

Koets slaat om tijdens paardenevenement: paarden slaan op hol

Dieren

Gisteren, 22:56

Bij het paardenevenement de Hynstekeuring in Blauwhuis is zaterdag een koets omgeslagen nadat een band brak. De paarden sloegen daarop op hol en zorgden voor paniek, waarbij ook andere spans op drift raakten.

Een tweede koets botste door de onrust tegen een andere, waarna ook die paarden ervandoor gingen. Koetsier Pieter Okkema raakte gewond. "Ik was mijn paarden kwijt, ik werd gelanceerd en kwam met mijn buik op het hek terecht. Het deed behoorlijk pijn, maar gelukkig waren er snel mensen bij die me hielpen," zegt hij tegen een correspondent ter plaatse.

Volgens Okkema was de dag verder goed georganiseerd: "Alles was goed geregeld, het was echt genieten - tot dat moment."

