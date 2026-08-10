Floating Farm te koop: 28 koeien moeten weg om stalvloer

De drijvende boerderij Floating Farm in Rotterdam staat te koop en de 28 koeien moeten voor 18 augustus vertrekken. De reden: de rubberen stalvloer heeft niet het vereiste duurzaamheidscertificaat. Volgens de boerderij werkt de vloer juist uitstekend en is die onderdeel van een systeem dat voor 60 procent minder uitstoot zorgt.

Floating Farm produceert sinds 2019 melk en kaas op het water tussen Rotterdam en Schiedam en probeert dat zo klimaatneutraal mogelijk te doen. Toen de oude vloer aan vervanging toe was, kwam er een nieuwe rubberen vloer. Volgens boerin Minke van Wingerden kunnen de koeien daar goed op lopen en kan ook de mestrobot zijn werk doen.

'Die vloer heeft geen certificaat'

Daar zit volgens milieudienst DCMR het probleem. Zonder het juiste certificaat kan niet worden aangetoond dat de vloer aan de uitstootregels voldoet. DCMR had de boerderij daar volgens de beschikbare informatie al in oktober 2024 op gewezen.

Van Wingerden vindt het pijnlijk dat regels haar duurzame werkwijze in de weg zitten, vertelt ze in bovenstaande video.