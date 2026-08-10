OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Floating Farm te koop: 28 koeien moeten weg om stalvloer

Dieren

Vandaag, 19:44

De drijvende boerderij Floating Farm in Rotterdam staat te koop en de 28 koeien moeten voor 18 augustus vertrekken. De reden: de rubberen stalvloer heeft niet het vereiste duurzaamheidscertificaat. Volgens de boerderij werkt de vloer juist uitstekend en is die onderdeel van een systeem dat voor 60 procent minder uitstoot zorgt.

Floating Farm produceert sinds 2019 melk en kaas op het water tussen Rotterdam en Schiedam en probeert dat zo klimaatneutraal mogelijk te doen. Toen de oude vloer aan vervanging toe was, kwam er een nieuwe rubberen vloer. Volgens boerin Minke van Wingerden kunnen de koeien daar goed op lopen en kan ook de mestrobot zijn werk doen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

'Die vloer heeft geen certificaat'

Daar zit volgens milieudienst DCMR het probleem. Zonder het juiste certificaat kan niet worden aangetoond dat de vloer aan de uitstootregels voldoet. DCMR had de boerderij daar volgens de beschikbare informatie al in oktober 2024 op gewezen.

Van Wingerden vindt het pijnlijk dat regels haar duurzame werkwijze in de weg zitten, vertelt ze in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.