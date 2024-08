Fietstocht loopt spaak, hond vast in voorvork

Een lelijke val van een fietser aan de Stadhouderslaan in Den Haag had dinsdagmiddag nog een ander vervelend gevolg, naast de schrik van de val. Het in het mandje meereizende hondje kwam namelijk vast te zitten in de voorvork. De brandweer was toegesneld om het diertje te bevrijden.

Dat was nog een uitdaging gezien het hondje vastzat tussen de voorvork en het voorwiel. De val werd mogelijk veroorzaakt door een voorbijrazende scooter die de fietser zou hebben aangetikt, hoort een correspondent ter plaatse.

Dierenarts

Na de reddingsactie van de brandweer, waar ze stevig materiaal hebben ingezet om de krappe ruimte op te rekken en open te knippen, is het hondje achterin de eveneens aanwezige politieauto gezet. Die heeft het ongelukkige dier naar de dichtstbijzijnde dierenarts gebracht voor verdere behandeling.