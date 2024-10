Ex-circusbeer Dadon overleden in Ouwehands Dierenpark

De 25-jarige Russische theaterbeer Dadon is deze week overleden in Ouwehands Dierenpark. Jarenlang moest de beer rondjes fietsen in de circusring en dansen op een sokkel om het publiek te vermaken. Uiteindelijk werd hij gered en kreeg hij een nieuw thuis in het Berenbos in Rhenen, waar hij de laatste twintig jaar van zijn leven in vrijheid doorbracht.

In 2022 nam Ouwehands Dierenpark de beer Krisuha op, een toen 24-jarig vrouwtje dat bijna twintig jaar in een kleine kooi in Oekraïne had doorgebracht. Door de oorlog dreigde Krisuha te verhongeren. In een video is te zien hoe Stichting Bears in Mind ook toen al hulp bood om het dier te redden.

Heb je ooit een beer op een fiets gezien? Hopelijk niet, want dat is verre van natuurlijk voor een beer. Voor Dadon was het helaas dagelijkse kost in de eerste jaren van zijn leven. Hij bracht zijn jeugd door in een Russisch circus in Moskou, waar hij onder erbarmelijke omstandigheden moest optreden.

Gelukkig kwam daar, dankzij de stichting Bears in Mind, een einde aan. Zij wisten de beer te redden en hem een veilig onderkomen te bieden in het Berenbos. Daar kon hij eindelijk genieten van een leven zoals een beer dat hoort te doen. In het bos leefde hij samen met andere beren die, net als hij, jarenlang hadden geleden onder slechte omstandigheden. Zo werd Dadon vriendjes met Björna, een ander beer in het park. De twee waren vaak bij elkaar in de buurt te vinden.

Jeugdsporen werden beer fataal

Dadon droeg echter de sporen van zijn tijd in het circus met zich mee. Door de kunstjes die hij als jonge beer moest uitvoeren, raakte hij ernstig gewond aan zijn knieën en rug. Hij leed aan zware artrose, wat hem veel pijn bezorgde. Een CAT-scan toonde aan dat de slijtage aan zijn knieën en de spondylose en botwoekering in zijn wervelkolom in de loop der jaren verergerd waren.

De laatste periode van zijn leven kampte Dadon met toenemende stijfheid en had onder andere moeite met lopen. Om hem verder en onnodig lijden te besparen, heeft het park besloten om de beer in te laten slapen.