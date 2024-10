Enorme mysterieuze 'lava-klont' ontdekt in Utrecht

Stadsecologen in Utrecht staan versteld door een mysterieuze, bijna buitenaards uitziende massa die ze uit het water hebben gevist. "Bizar", schrijven ze op hun Instagram. Wat op de foto op een gloeiende bol lava lijkt, blijkt in werkelijkheid een grote kolonie samengegroeide waterzakmosdiertjes te zijn.

Lies König, stadsecoloog en werkzaam voor Stichting Vergroening, houdt toezicht op het onderhoud van de drijvende eilandjes bij de wijk Lombok. Op 5 september ontdekte zij samen met collega Anne Nijs een groep planten die enigszins overhelden. Hierdoor kwam een enorme klont tevoorschijn: een bal van waterzakmosdiertjes, die soms wel tot twee meter in doorsnee kunnen groeien.

Waar komen de diertjes vandaan?

Het waterzakmosdiertje is een zoetwatersoort die bestaat uit een geleiachtige doorschijnende massa. Deze diertjes horen van oorsprong niet thuis in Utrecht. Ze zijn voor het eerst in 1883 in Europa gesignaleerd en hebben zich sinds 1990 snel verspreid door heel West-Europa, schijft het AD. De soort vormt samengeklonterde kolonies die, zoals in dit geval, aan drijvende eilandjes kunnen vastzitten.

König benadrukt tegenover Hart van Nederland dat dit niet de eerste keer is dat ze waterzakmosdiertjes ziet in Utrecht, maar wel dat deze kolonie uitzonderlijk groot is. "Het is wel de eerste keer dat er bij ons een melding van is gemaakt", vult haar collega Nijs aan.

Vuurbal in het water

De opmerkelijke vondst vormt geen bedreiging voor het milieu, verzekeren de ecologen. Na het maken van een foto van de klont hebben ze hem gewoon weer terug in het water gegooid. Wanneer de kolonies in de herfst afsterven kunnen aangespoelde restanten wel voor geuroverlast zorgen.

De foto van de vondst krijgt veel aandacht vanwege het opvallende uiterlijk van de klont. König legt uit dat het lijkt alsof de massa oranje gloeide als een vuurbal. Dit effect wordt veroorzaakt door de zon die door de structuur heen schijnt, waardoor de cellen oplichtten. "In werkelijkheid is de blob zelf niet oranje, maar meer gelig-bruin van kleur", aldus König.