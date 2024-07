Eikenprocessierups kan voor meer overlast zorgen

De eikenprocessierups kan in het noorden van het land voor meer overlast gaan zorgen dan in het zuiden. Die voorspelling baseert het Kenniscentrum Eikenprocessierups op het aantal eikenprocessievlinders dat is aangetroffen in speciale vallen. In het zuiden waren dat gemiddeld 1,6 vlinders per val, terwijl in het noorden veertien vlinders per val werden geteld.

Ook het aantal rupsennesten dat in het noorden wordt aangetroffen is tot nu toe duidelijk hoger dan in het zuiden en westen van het land. De rupsen in de nesten zijn waarschijnlijk net uit de grond gekropen, waar ze hebben overwinterd. Ze bevinden zich veelal laag op de stam van de eikenbomen waarop ze huizen.

Brandharen

De rupsen kunnen voor overlast zorgen, omdat ze zijn bedekt met zogeheten brandharen die ontstekingsreacties aan huid en slijmvliezen kunnen veroorzaken. De eikenprocessierups kwam eerst vooral in het zuiden van het land voor, maar de soort verspreidt zich steeds noordelijker.

Het Kenniscentrum vraagt gemeenten en het publiek bij te dragen aan het in kaart brengen van de 'nestdichtheid' in het land door in minstens dertig eikenbomen te tellen of er nesten zitten. Die worden vervolgens opgenomen in een 'plaagdrukkaart'.

ANP