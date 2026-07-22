Duizenden ivoren en krokodillenleren spullen ingeleverd

Ruim 5.800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten zijn het afgelopen jaar, van juli 2025 tot nu, ingeleverd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat is flink meer dan diezelfde periode een jaar eerder, meldt de RVO. Toen ging het om ongeveer 1.100 voorwerpen.

Wat de toename precies veroorzaakt, is volgens een woordvoerder lastig te zeggen. "De spullen worden namelijk anoniem ingeleverd. Het kan zijn dat het gaat om meer verzamelaars of handelaars. Afgelopen jaar zagen we wel veel volle verhuisdozen binnenkomen."

Vergunning nodig

Het merendeel van de ingeleverde spullen bestaat uit olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Ook werden er onder meer een neushoornschedel met schotwond, tassen van krokodillenleer en opgezette vogels ingeleverd. Voor het bezitten en verhandelen van deze voorwerpen is een vergunning nodig. Als mensen die niet hebben, kunnen ze de spullen anoniem inleveren bij de RVO. Dat kan fysiek in een bak in Den Haag of per post.

De RVO vernietigt het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen om te voorkomen dat deze in de (illegale) handel terechtkomen. Een klein deel wordt gebruikt voor onderzoek en voor educatieve doeleinden, om bijvoorbeeld douaniers en politiemensen te laten zien wat er zoal wordt gemaakt.