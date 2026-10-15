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Uitgeputte zeldzame notenkraker gered in Dokkum

Dieren

Vandaag, 19:09

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Een bijzondere vondst in een tuin in het Friese Dokkum. Daar is woensdagavond een zeldzame notenkraker aangetroffen. De vogel, die normaal gesproken niet in Nederland voorkomt, was ernstig verzwakt en vermagerd. Het was nog maar de vraag of het dier de nacht zou overleven, maar dankzij de goede zorgen van een vogelopvang gaat het inmiddels beter.

De bewoners ontdekten de vogel in hun tuin en schakelden snel de dierenambulance in. Die bracht het dier naar vogelopvang De Fûgelpits in Moddergat. Ook voor de medewerkers daar was het een bijzondere gebeurtenis: nooit eerder kregen zij een notenkraker binnen. Omdat de vogel er zo slecht aan toe was, werd het een spannende eerste nacht.

Beeld: CAMJO Media

Beeld: CAMJO Media

Dankzij voer en water heeft de notenkraker de nacht goed doorstaan. Toch is het dier nog niet sterk genoeg om terug te keren naar de natuur. De verwachting is dat de vogel enkele weken in de opvang moet blijven om weer op krachten te komen. Daarna kan het dier worden vrijgelaten.

Bijzondere verschijning in Nederland

De notenkraker is een zeldzame verschijning in Nederland. Toch worden de vogels de afgelopen weken op verschillende plekken in het land gespot. Dat zorgt voor veel enthousiasme onder vogelliefhebbers en fotografen, die massaal op pad gaan om de bijzondere vogel te bewonderen.

Door Redactie Hart van Nederland
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