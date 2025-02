Dode poes in rugzak gedumpt in het water in Ter Aar

In Ter Aar heeft de politie zaterdagavond een schokkende ontdekking gedaan. Rond 18:00 uur werd in het water aan de Veldweg een zwarte rugzak aangetroffen, met daarin een dode Cyperse poes.

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen of de eigenaar van de poes. Mensen die meer informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.