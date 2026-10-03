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Deze varkensstal heeft nu een knorgel

Dieren

Gisteren, 22:31

Geen boer achter de toetsen, maar een stel nieuwsgierige varkens. In het Brabantse Heusden is het Knorgel onthuld: een orgel dat speciaal is gebouwd zodat varkens het met hun snuit en poten kunnen bespelen.

Het instrument is bedacht door kunstenaar Pauline Wiersema (Pinopotato) en staat op boerderij Sengersbroek. Bezoekers kunnen zien én horen hoe de dieren zelf muziek maken. Het Knorgel is bovendien helemaal 'pigproof': erop kauwen mag gewoon.

Met het kunstproject wil de kunstenaar aandacht vragen voor dierenwelzijn en laten zien hoe slim en nieuwsgierig varkens zijn. De onthulling is niet toevallig een dag voor Dierendag. Als het aan de maker ligt, krijgt het Knorgel straks op meer boerderijen een toegift.

Door Redactie Hart van Nederland
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