Brandweer haalt avontuurlijk schaap uit het water in Den Hoorn

Een schaap heeft maandagmiddag voor een opvallende reddingsactie gezorgd bij het Hogenhoorn in Den Hoorn. Het dier belandde in het water en kon niet op eigen kracht terug naar het eilandje waar het kort daarvoor nog veilig op het droge stond. De brandweer kwam na een melding van een voorbijganger in actie.

Een brandweerman trok een waadpak aan en ging het water in om het schaap te redden. Het dier had alleen niet heel veel zin om gered te worden zo blijkt. Iedere keer als de brandweerman dichtbij kwam probeerde het schaap weg te komen.

Korte achtervolging

Een tweede brandweerman ging daarna ook het water in. Samen wisten de twee het schaap na een korte achtervolging in te sluiten. Het dier werd vervolgens veilig teruggezet op het droge

Aan het avontuur hield het dier alleen een natte vacht over.