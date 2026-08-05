Al acht jaar vliegenplaag in wijk Delfgauw: 'Moet echt iets gebeuren'

Gek worden ze ervan in de wijk Emerald in Delfgauw: Al acht jaar lang hebben ze iedere zomer bizar veel vliegen in en om het huis. Het zeer sterke vermoeden is dat het komt door vieze gft-containers. De gemeente heeft al een en ander geprobeerd, maar ondertussen zitten de bewoners er maar mee.

En dat bedoelen we letterlijk, want de vliegenvallen zitten tjokvol met dooie insecten. Een nieuwe ophangen heeft voor een halve dag zin, dan zitten ze weer vol. Al sinds 2018 is het iedere zomer raak. Met regelmaat zijn de bakken daarom afgesloten en soms haalt de gemeente ze zelfs weg, maar een definitieve oplossing is er helaas nog niet.

Met vliegen douchen

Een van de van vliegen walgende bewoners is ​Priyanka Ramsaransing aan de Hoedenmakerstraat. Ze woont niet ver van een container en heeft gigantisch veel vliegen in en om het huis. Zij en andere bewoners stellen dat het een abnormale situatie is. "Het loopt de spuigaten uit. Er moet gewoon iets aan gebeuren." Een andere bewoonster zegt zelfs met vliegen onder de douche te staan: "Het is zo erg, ik kan het niet uitleggen. Het is heel extreem en er komt maar geen einde aan."

Uit een rapport dat in het eerste jaar van de overlast is opgemaakt blijkt dat het zeer aannemelijk is dat de overlast door de bakken komt. Er blijft namelijk water onderin de schachten staan, een ideale broedplaats voor maden. Bewoners willen dan ook graag dat niet alleen de containers gereinigd worden, maar met name de schachten.

Hoe de overlast eruitziet en wat de gemeente zegt op vragen van Hart van Nederland, zie je in bovenstaande video.