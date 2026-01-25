Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brandweer weet na 48 uur uitgeputte gans van ijs te redden

Dieren

Vandaag, 17:45 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een bijzondere reddingsactie voor de brandweer zondagochtend in Hengelo. De hulpdienst rukte daar massaal uit voor een gans in nood. De gans zat daar al 48 uur vast op een laagje dun ijs. Het beest was te verzwakt om zelfstandig van het ijs af te komen. Zaterdag mislukte nog een reddingspoging.

Niet een paar mensen, maar een hele eenheid werd er zowat vrijgemaakt voor dit bijzondere reddingswerk. Zo'n vijftien man van de brandweer stond zondagochtend langs de kade voor poging twee. Zaterdag werd de brandweer ook al opgeroepen, maar toen mislukte de reddingsactie.

Niet direct succes

Zondag heeft de brandweer in eerste instantie ook niet meteen direct succes. De brandweer ging het ijs op, maar dit bleek te dun. De reddingsactie werd gestaakt en een grote boot van de brandweer werd opgeroepen.

Met die boot is er meer succes. Op beelden van een videocorrespondent ter plaatse is te zien hoe een brandweerman het beest vangt met een net. Daarna wordt de gans overgezet in een speciale tas en overgedragen aan de dierenambulance. Die hebben het beest volgens de videocorrespondent ter plaatse meegenomen voor controle om verder aan te sterken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.