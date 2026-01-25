Brandweer weet na 48 uur uitgeputte gans van ijs te redden

Een bijzondere reddingsactie voor de brandweer zondagochtend in Hengelo. De hulpdienst rukte daar massaal uit voor een gans in nood. De gans zat daar al 48 uur vast op een laagje dun ijs. Het beest was te verzwakt om zelfstandig van het ijs af te komen. Zaterdag mislukte nog een reddingspoging.

Niet een paar mensen, maar een hele eenheid werd er zowat vrijgemaakt voor dit bijzondere reddingswerk. Zo'n vijftien man van de brandweer stond zondagochtend langs de kade voor poging twee. Zaterdag werd de brandweer ook al opgeroepen, maar toen mislukte de reddingsactie.

Niet direct succes

Zondag heeft de brandweer in eerste instantie ook niet meteen direct succes. De brandweer ging het ijs op, maar dit bleek te dun. De reddingsactie werd gestaakt en een grote boot van de brandweer werd opgeroepen.

Met die boot is er meer succes. Op beelden van een videocorrespondent ter plaatse is te zien hoe een brandweerman het beest vangt met een net. Daarna wordt de gans overgezet in een speciale tas en overgedragen aan de dierenambulance. Die hebben het beest volgens de videocorrespondent ter plaatse meegenomen voor controle om verder aan te sterken.