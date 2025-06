Ongeneeslijk zieke Peter (84) regelt 'afscheidsfeest' met alpaca's om zorgcentrum te bedanken

In een woonzorgcentrum in West-Brabant heeft de ongeneeslijk zieke 84-jarige bewoner Peter op een unieke manier afscheid genomen: met een groot feest én... alpaca’s. Hij wilde op een vrolijke manier vooral het medisch personeel bedanken voor alle goede zorgen.

"Het zorgpersoneel doet zoveel voor ons, dat is echt fantastisch. Ik wil ze graag bedanken en nu ben ik er nog bij, vanuit je kist heb je er niks meer aan", aldus de bewoner.

Er kwamen twee alpaca's van een kinderboerderij in de buurt. Zowel de bewoners als het personeel mocht een uur lang met de dieren knuffelen. En dat was een fijn moment, is te zien in bovenstaande video.