Vreemde vangst: elf ontsnapte koeien gevangen door politie in Eindhoven

Het was een opmerkelijke melding die zaterdagochtend binnenkwam bij politie in Eindhoven: elf ontsnapte koeien die in een kudde richting de weg liepen. Om te voorkomen dat er ongelukken zouden gebeuren besloot de politie te helpen om de dieren te vangen.

De politie slaagde er bij het Wasvenpad in om met behulp van twee paardenverzorgsters de koeien bij elkaar te drijven en met politielinten een afzetting te vormen. De dieren bleven daar rustig wachten tot ze terug naar de eigenaar konden.

Eigenaar bekend

Na een kort onderzoek kon de eigenaar worden opgespoord en keerden de koeien veilig terug naar huis. Aan goede zorgen kwam het ze niet tekort: de dieren werden ondertussen uitgebreid verwend door de paardenverzorgsters, onder meer met hooi.

De kudde trok veel bekijks. Onder andere een groepje scouts van de lokale scouting was getuige van het opmerkelijke tafereel. Vorige week gingen er op sociale media ook al filmpjes rond van ontsnapte koeien in de buurt van de Van Oldenbarneveltlaan in Eindhoven, maar het is onduidelijk of het om dezelfde dieren gaat.