Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vreemde vangst: elf ontsnapte koeien gevangen door politie in Eindhoven

Dieren

Vandaag, 15:21 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Het was een opmerkelijke melding die zaterdagochtend binnenkwam bij politie in Eindhoven: elf ontsnapte koeien die in een kudde richting de weg liepen. Om te voorkomen dat er ongelukken zouden gebeuren besloot de politie te helpen om de dieren te vangen.

De politie slaagde er bij het Wasvenpad in om met behulp van twee paardenverzorgsters de koeien bij elkaar te drijven en met politielinten een afzetting te vormen. De dieren bleven daar rustig wachten tot ze terug naar de eigenaar konden.

Eigenaar bekend

Na een kort onderzoek kon de eigenaar worden opgespoord en keerden de koeien veilig terug naar huis. Aan goede zorgen kwam het ze niet tekort: de dieren werden ondertussen uitgebreid verwend door de paardenverzorgsters, onder meer met hooi.

De kudde trok veel bekijks. Onder andere een groepje scouts van de lokale scouting was getuige van het opmerkelijke tafereel. Vorige week gingen er op sociale media ook al filmpjes rond van ontsnapte koeien in de buurt van de Van Oldenbarneveltlaan in Eindhoven, maar het is onduidelijk of het om dezelfde dieren gaat.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.