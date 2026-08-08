Bizar ongeluk op A2: gans eindigt op bijrijdersstoel na crash door autoruit

Een automobilist kreeg zaterdagochtend de schrik van zijn of haar leven toen een gans door de voorruit van het voertuig vloog. Het ongeval gebeurde op de A2 bij Sint-Michielgestel. De gans heeft de crash niet overleefd. De bestuurder van het voertuig is naar het ziekenhuis vervoerd. Dit meldt Verkeerspolitie Oost-Brabant op Instagram.

Op een foto die de politie deelt op social media, is te zien dat de voorruit enorm beschadigd is. De vogel eindigde na de crash half op de bijrijdersstoel.

Hoe het nu met de automobilist gaat, is nog onduidelijk.