Gered van de slacht: ezel Chico is met 40 jaar de oudste van Nederland

Feest in Baarle Nassau: woensdag blaast ezel Chico daar 40 kaarsjes uit. "Daarmee is hij, voor zover bekend, de oudste ezel van Nederland", vertelt Jacqueline van den Berg van Stichting Ezelshoeve aan Hart van Nederland. Deze mijlpaal viert hij met 55 andere ezels en met zijn verzorger René, die ook 40 wordt woensdag.

"Veel mensen denken dat ze een oude ezel hebben, maar dat is niet altijd te bewijzen. Chico's officiële paspoort bevestigt zijn bijzondere leeftijd", vertelt Jacqueline van den Berg van Stichting Ezelshoeve aan Hart van Nederland. "Daarmee is hij, voor zover bekend, de oudste ezel van Nederland."

Op bovenstaande video zie je hoe de twee verjaardagen woensdag uitbundig werden gevierd.

Gered van het slachthuis

Chico, geboren op 8 juli 1986, is niet zomaar een ezel. 3 jaar geleden ging hij met pensioen nadat hij zich jaren had ingezet als ambtenaar bij de gemeente Bergen op Zoom. Chico was onderdeel van het zogeheten Toeristisch Recreatief Actieplan in Bergen op Zoom. De ezel mocht jaarlijks deelnemen aan allerlei openluchtspelen in de stad.

De gemeente Bergen op Zoom legde jaren geleden 1000 gulden neer om Chico een tweede leven te geven en redde het het dier op het nippertje van het slachthuis. Hij werd volwaardig personeelslid en kwam, geloof het of niet, op de loonlijst van de gemeente terecht. Na een dienstverband van 25 jaar was het hoog tijd voor een welverdiend pensioen. Nu slijt Chico zijn dagen met 55 andere ezels bij Stichting Ezelshoeve in Baarle Nassau.