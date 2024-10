Boeren geschokt: nieuw type dodelijke blauwtong in Nederland, eerste in Europa

In Nederland is een nieuw type blauwtongvirus aangetroffen, meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om twee gevallen van het zogeheten serotype 12. Het virus is gevonden bij een schaap in Kockengen en een koe met kalf in Harmelen, beide in de provincie Utrecht. Het schaap was gevaccineerd tegen de variant die al rondging in Nederland, maar was desondanks erg ziek.

Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant, meldt landbouwminister Femke Wiersma. Zij onderzoekt of dat nodig is, aangezien voor een andere variant al wel gevaccineerd kan worden. Over dat vaccin bestaan echter wel zorgen over de werking ervan, te zien in bovenstaande video.

Ook wordt onderzocht waar het type vandaan is gekomen. Nederland is tot dusver het enige land in Europa waar deze variant is vastgesteld. Wiersma somt op dat deze variant wel voorkomt in onder andere Israël, Australië, zuidelijk Afrika, Centraal- en Zuidoost-Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Wiersma noemt de aanwezigheid ervan dan ook "een verrassing". Het is niet bekend of serotype 12 ziekmakender is dan serotype 3 dat nu in Nederland rondwaart.

De komende periode onderzoekt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) ruim 1400 monsters op aanwezigheid van serotype 12. De eerste resultaten van dit onderzoek worden volgende week verwacht. Wiersma spreekt bovendien met de Deskundigengroep Dierziekten. Die groep adviseert de landbouwminister hoe dergelijke ziekten bestreden moeten worden.

Het ministerie raadt dierhouders aan alert te blijven op ziekteverschijnselen bij hun vee. Voor blauwtong geldt een meldplicht. Een vervoersverbod is niet aan de orde, omdat die maatregel nauwelijks effectief bleek tijdens een eerdere uitbraak in de periode 2006-2008.

'Geschokt'

Land- en tuinbouworganisatie LTO reageert "geschokt" op het nieuws. "De schapenhouderij en rundveehouderij hebben het afgelopen jaar en dit jaar een hoop te verduren gehad. Deze nieuwe variant voelt alsof we weer terug zijn bij af", zegt vicevoorzitter Dirk Bruins van de boerenorganisatie.

Vorig jaar werd al een andere variant van het blauwtongvirus vastgesteld bij schapen en runderen. Die variant verspreidde zich flink in Nederland en de schapen- en melkveehouderij werden volgens LTO hard geraakt.

"Ondanks beschikbaarheid van een vaccin afgelopen voorjaar was ook nu weer de ziektelast onder de dieren groot", aldus de brancheclub. Die noemt de nieuwe ontwikkeling ook "zorgelijk". Voor de nieuwe variant is nog geen vaccin beschikbaar.

De ziekte gaat sinds september vorig jaar rond in Nederland. Het virus wordt verspreid door knutten, kleine vliegjes die steken. Blauwtong is niet gevaarlijk voor de mens, maar kan voor herkauwers zoals koeien en schapen dodelijk zijn.

