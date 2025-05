Bijen veroorzaken ophef in Eindhovense wijk, brandweer moet ingrijpen

Een grote zwerm bijen heeft sinds gisteren voor overlast gezorgd in de wijk Woensel-Zuid in Eindhoven. Vanochtend ontdekten buurtbewoners dat het bijenvolk zich had genesteld in een hoge boom aan de Romuluslaan.

De bewoners schakelden een imker in om de zwerm veilig op te vangen. Vanwege de hoogte van de boom kon hij echter niet bij de bijen komen. De imker besloot de brandweer om hulp te vragen, aldus een correspondent ter plaatse. Die kwam ter plaatse om de situatie te bekijken en stelde een hoogwerker beschikbaar.

Koningin

Samen met een brandweerman, die een speciale bijenhoed droeg, ging de imker de lucht in, op zoek naar de koningin van het volk. Het plan was om de koningin in een korf te plaatsen, in de hoop dat de rest van de zwerm haar vanzelf zou volgen.

De actie trok veel bekijks van kinderen uit de buurt, die nieuwsgierig toekeken hoe de reddingsoperatie zich voltrok. De bijen zullen uiteindelijk worden ondergebracht bij een imker die les geeft aan nieuwe imkers en zich inzet voor het behoud van de bijenpopulatie. "Zonder bijen geen fruit", aldus de imker. Het geredde volk krijgt dus een nieuwe, educatieve bestemming.

Beeld: SQ Vision