Bewoner plotseling oog in oog met koningspython

Een man in Den Haag kreeg in de nacht van zaterdag op zondag even onverwacht als ongewenst bezoek over de vloer. Een koningspython wist zijn woning binnen te komen en had zich verschanst achter een radiator.

De bewoner van het huis aan de Professor Kaiserstraat zat rond 02.00 uur televisie te kijken, toen hij uit een hoek van de woonkamer een raar geluid hoorde. Toen hij ging kijken, zag hij een grote slang van zo'n meter lang en 10 centimeter dik rondglibberen. De tuindeur en een raam stonden een stukje open, dus waarschijnlijk is de slang zo naar binnen gekomen.

De man maakte zijn zoon wakker, en ze belden 112. De politie kwam ter plaatse, maar wist ook niet goed wat ze met de slang aanmoesten. Daarop is de dierenambulance ingeschakeld. Zij hebben de python achter de verwarming vandaan gehaald, waar hij zich verstopt had. Het dier is overgebracht naar een speciale opvang.