Baasje krijgt onverwacht telefoontje uit Den Haag over vermiste kat Chester

De vermissing van kat Chester heeft zijn baasje jarenlang in onzekerheid gehouden. Chester verdween spoorloos toen hij bij een oppas in Zoetermeer verbleef. Na 2,5 jaar van gemis, kreeg zijn baasje onverwacht een telefoontje van de dierenambulance Den Haag.

Op een vrijdagavond in oktober ontvangt de meldkamer van de dierenambulance Den Haag een telefoontje uit Zoetermeer. Een vrouw had een manke, rode kat zien lopen in de Dorpsstraat in Zoetermeer en besloot hem mee naar huis te nemen, omdat hij er zichtbaar slecht aan toe was.

Dierenambulancechauffeur Arnaud ging direct op pad. Ter plaatse bleek de kat in redelijke gezondheid, ondanks dat hij mank liep. Een bezoek aan de dierenarts was daarom gelukkig niet nodig.

Gechipt en gevonden

Arnaud en zijn collega Carlijn ontdekten via de chip van de kat dat hij Chester heette en, tot hun grote verbazing, helemaal uit Amersfoort kwam. Carlijn nam daarop direct contact op met het baasje, die het ongelooflijke nieuws kreeg dat haar kat eindelijk was gevonden. Ze had de hoop allang opgegeven en kon haar oren niet geloven toen ze hoorde dat Chester nog leefde.

Enorm dankbaar

Hoewel Chester niet naar de dierenarts hoefde, kreeg hij toch een antibioticakuur en bleef hij nog even onder toezicht. Het baasje van Chester is de vrouw die hem heeft gered enorm dankbaar. Via de dierenambulance kwam ze met haar in contact en kon ze haar persoonlijk bedanken.

Hoe Chester al die tijd heeft overleefd, blijft een raadsel. Het belangrijkste is dat hij nu weer veilig thuis is, waar hij weer lekker kan worden verwend.