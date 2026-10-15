Hoornraaf in Artis krijgt wereldprimeur met 3D-geprinte snavel

Dierentuin Artis in Amsterdam heeft een unicum te pakken. De dierentuin heeft een zuidelijke hoornraaf, een bedreigde vogel afkomstig uit het zuiden van Afrika, die als eerste vogel ter wereld twee snavelprotheses heeft. De snavelprotheses zijn gemaakt met een 3D-printer.

De zuidelijke hoornraaf in kwestie had zowel de bovenkant als de onderkant van zijn snavel gebroken bij het zoeken naar voedsel. De stompjes die de vogel nog overhad, zijn nu verlengd met de 3D-geprinte snavelprotheses.

Operatie blijkt groot succes

Hoewel de zuidelijke hoornraaf uit de voeten kon met zijn stompjes, zag Artis dat het dier toch werd gehinderd door het ontbreken van een volledige snavel. Specialisten waren in staat om met een CT-scan en enkele overgebleven delen van de afgebroken snavel de ontbrekende delen te reconstrueren. Die zijn vervolgens met een 3D-printer gemaakt als kunststof protheses en aan de stompjes bevestigd.

De operatie blijkt een groot succes, want de vogel gebruikte zijn nieuwe snavel onmiddellijk. Op de tweede dag pikte de vogel een muis van de grond en een dag later verzorgde het dier zijn veren met zijn nieuwe snavel. Mannelijke zuidelijke hoornraven hebben doorgaans een behoorlijk lange snavel van rond de 20 centimeter.