OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hoornraaf in Artis krijgt wereldprimeur met 3D-geprinte snavel

Dieren

Gisteren, 22:24

Link gekopieerd

Dierentuin Artis in Amsterdam heeft een unicum te pakken. De dierentuin heeft een zuidelijke hoornraaf, een bedreigde vogel afkomstig uit het zuiden van Afrika, die als eerste vogel ter wereld twee snavelprotheses heeft. De snavelprotheses zijn gemaakt met een 3D-printer.

De zuidelijke hoornraaf in kwestie had zowel de bovenkant als de onderkant van zijn snavel gebroken bij het zoeken naar voedsel. De stompjes die de vogel nog overhad, zijn nu verlengd met de 3D-geprinte snavelprotheses.

Operatie blijkt groot succes

Hoewel de zuidelijke hoornraaf uit de voeten kon met zijn stompjes, zag Artis dat het dier toch werd gehinderd door het ontbreken van een volledige snavel. Specialisten waren in staat om met een CT-scan en enkele overgebleven delen van de afgebroken snavel de ontbrekende delen te reconstrueren. Die zijn vervolgens met een 3D-printer gemaakt als kunststof protheses en aan de stompjes bevestigd.

De operatie blijkt een groot succes, want de vogel gebruikte zijn nieuwe snavel onmiddellijk. Op de tweede dag pikte de vogel een muis van de grond en een dag later verzorgde het dier zijn veren met zijn nieuwe snavel. Mannelijke zuidelijke hoornraven hebben doorgaans een behoorlijk lange snavel van rond de 20 centimeter.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.